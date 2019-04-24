تطورات بشأن صحة البشير.. واتجاه لنقله من سجن كوبر



كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، عن تطورات جديدة بشأن صحة الرئيس المعزول عمر البشير، ومصيره في سجن كوبر حيث يحتجز منذ نحو 10 أيام.

ونقلت صحيفة "الانتباهة" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن تحسنا طرأ على "الحالة الصحية للرئيس المخلوع. وانتظامه في تناول الوجبات بصورة طبيعي".

وكانت وسائل إعلام محلية قالت مطلع الأسبوع الجاري، إن البشير يعاني "حالة نفسية صعبة"، وكان تعرض لـ"جلطة خفيفة"، قبل أن تتم معالجته وإعادته إلى محبسه.

ونقلت السلطات الانتقالية البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل الجاري، على وقع احتجاجات...