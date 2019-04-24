رئيس الحكومة التشيكية: العمل مستمر لإنجاز المجمع الخاص بالأيتام في سوريا

أعلن رئيس الحكومة التشيكية أندريه بابيش، أنّ "العمل مستمر لإنجاز المجمع الخاص بالأيتام الذي تريد تشيكيا أقامته في سوريا"، موضحاً أن "تكلفة المجمع ستصل إلى نحو 65 مليون كورون تشيكي "نحو 54ر2 مليون يورو".
وأشار إلى أن "مشروعاً بهذا الشأن جرى إعداده ويتضمن أدق التفاصيل بما فيها التجهيزات وأماكن الألعاب الرياضية والمدرسة"، مبيناً أن "تشيكيا حصلت من سورية على قطعة الأرض التي سيقام عليها المجمع ويتم الآن تجميع معلومات بخصوص الأعمال اللوجستية والبناء".
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