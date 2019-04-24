سانا: عودة عائلات سورية مهجرة من مخيمات اللجوء بالأردن إلى مناطقهم المحررة

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "دفعة جديدة من المهجرين السوريين عادت من مخيمات اللجوء في ​الأردن​ عبر ​معبر نصيب​ جابر الحدودي، إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم المحرّرة من ​الإرهاب​، حيث أمّنت الجهات المعنيّة في درعا الخدمات الرئيسية لضمان عودتهم إلى بلداتهم وقراهم من حافلات وشاحنات لنقلهم مع أمتعتهم".

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