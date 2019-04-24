وزير الدفاع الإيراني: "الترامبية" شكل آخر من أشكال العنصرية

أعلن وزير الدفاع الإيراني، ​أمير حاتمي​ أن "العقوبات والتهديدات وفرض الإرادة، تشكل تحديات للأمن، و​العنصرية​ والتطرف الديني هما من تداعيات هذه التحديات"، مشيرا الى أنه "اليوم يظهر شكل آخر من أشكال العنصرية وهو " الترامبية"".

وفي كلمته خلال مؤتمر ​الأمن​ الدولي في موسكو، لفت الى أن "العقوبات والتهديدات وفرض الإرادة والظلم تشكل تحديات للأمن، وتعد العنصرية والتطرف الديني و​الإرهاب​ تداعيات لذلك. أعتقد أن التاريخ يتكرر مع بعض الأحداث العالمية، لقد واجه الغرب من قبل تداعيات قاتلة من ​سياسة​ الرضا بالأنانية والعنصرية، وملايين الأوروبيين راحوا ضحايا لها في الحرب العالمية الثانية".