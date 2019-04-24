أكار: لا انسداد بالمحادثات مع أميركا حول "F-35" وعودة 300 ألف سوري للمناطق المطهرة

أكّد وزير الدفاع التركي ​خلوصي أكار​، "عدم وجود أيّ انسداد في المحادثات مع الجانب الأميركي بخصوص مشروع مقاتلات "F-35".

ولفت في تصريح صحافي، خلال حفل استقبال بالعاصمة ​أنقرة​ بمناسبة مرور 99 عامًا على افتتاح البرلمان، وعيد الطفولة والسيادة الوطنية، الّذي تحتفل به ​تركيا​ في 23 نيسان من كلّ عام، إلى "أنّهم يتابعون تصريحات المسؤولين الأميركيين بهذا الصدد، مبيّنًا أنّ "حاليًا، 4 من طيارينا يقودون الطائرات بالفعل واثنان آخران يستعدّان للتدريب على الطيران، وما بين 30 و40 موظّفًا تقنيًّا يواصلون أعمالهم وأنشطة الصيانة".

وأوضح أكار "أنّهم يعملون على شرح وإقناع الأميركيين بخصوص تنظيم "ي ب ك"، معلنًا "عودة أكثر من 300 ألف سوري إلى المناطق المطهّرة من ​الإرهاب​يين بفضل عمليتي "​درع الفرات​" و"غصن الزيتون"، مشدّدًا على أنّ "غاية تركيا تتمثّل في تأمين حدود البلد، وعدم تعرّض البلد أو الشعب لخطر الإرهاب، والقضاء على تهديد الإرهاب والمخاطر".