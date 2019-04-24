نائب وزير الدفاع السوري: دمشق تطالب بحل التحالف الدولي وتركيا تتملص من التزاماتها

شدّد نائب وزير الدفاع السوري محمود الشوا، على أنّ "​سوريا​ ستحرّر جميع أراضيها من التنظيمات ​الإرهاب​ية ومن أي وجود أجنبي غير شرعي"، لافتًا إلى أنّ "قوات الاحتلال الأميركي وإرهابيّيها يواصلون احتجاز المهجرين السوريين في مخيم ​الركبان​".

وأكّد في كلمة له خلال ​مؤتمر موسكو​ الثامن للأمن الدولي، أنّ "سوريا ترفض التصريحات الأميركية حول إبقاء جزء من قواتها الموجودة على ​الأراضي السورية​ بشكل غير شرعي. ما فشلوا بتحقيقه عبر الإرهاب لن يتمكّنوا من تنفيذه عبر الحصار الاقتصادي".

وبيّن شوا أنّ "سوريا تطالب بحلّ ​التحالف الدولي​ المزعوم ضدّ الإرهاب وبخروج جميع القوات الأجنبية الموجودة على أراضيها بشكل غير شرعي"، منوّهًا إلى أنّ "النظام التركي يواصل التملّص من التزاماته في اتفاق سوتشي حول إدلب، ونحن ماضون في محاربة الإرهاب حتّى تحرير جميع أراضينا".