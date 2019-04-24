يونهاب: كوريا الشمالية تقيل مفاوضها الرئيسي مع الولايات المتحدة

أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن مسؤول في برلمان كوريا الجنوبية أن تمت إقالة نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي المسؤول عن العلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كيم يونغ تشول.
وكان كيم يونغ تشول يترأس جهاز حزب العمال لكوريا الشمالية الذي يقوم بتطوير الاتصالات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وكان شخصية بارزة في القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون التي جرت في شباط الماضي بعاصمة فيتنام هانوي، وانتهت بالفشل بعد عجز الجانبين عن التوصل إلى أي اتفاق بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
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