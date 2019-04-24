يونهاب: كوريا الشمالية تقيل مفاوضها الرئيسي مع الولايات المتحدة

أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن مسؤول في برلمان ​كوريا الجنوبية​ أن تمت إقالة نائب رئيس اللجنة المركزية ل​حزب العمال​ الكوري الشمالي المسؤول عن العلاقات مع كوريا الجنوبية و​الولايات المتحدة​ كيم يونغ تشول.

وكان كيم يونغ تشول يترأس جهاز حزب العمال ل​كوريا الشمالية​ الذي يقوم بتطوير ​الاتصالات​ مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وكان شخصية بارزة في القمة الثانية بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وزعيم كوريا الشمالية، ​كيم جونغ أون​ التي جرت في شباط الماضي بعاصمة ​فيتنام​ هانوي، وانتهت بالفشل بعد عجز الجانبين عن التوصل إلى أي اتفاق بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.