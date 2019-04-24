وزير الطاقة السعودي: لا ضرورة لزيادة إنتاجنا النفطي فورا

أعلن وزير الطاقة السعودي ​​خالد الفالح​، خلال مؤتمر مالي في الرياض "أننا لا نرى ضرورة لزيادة إنتاجنا النفطي فورا"، مشيرا الى أن "المخزون العالمي مستمر بالارتفاع على الرغم مما يجري في فنزويلا وتشديد العقوبات على إيران، لذا لا أرى ضرورة للقيام بأي شيء فورا".

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