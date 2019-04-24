رئيس الفيليبين هدّد كندا بإعادة نفاياتها إليها

هدّد الرئيس ​الفيليبين​ي ​رودريغو دوتيرتي​، كندا -في إطار نزاع طويل حول نفايات كندية تمّ تصديرها إلى بلاده- بـ"إعادة نفايات إليها".

وشدّد في تصريح، على أنّ "من الأفضل أن يسحبوا هذا الشيء وإلّا فسأعيده بحرًا إلى كندا، وألقي قمامتهم هناك".

وكانت قد قدّمت ​مانيلا​ احتجاجات دبلوماسية عدّة إلى كندا، بسبب أطنان من ​النفايات​ الّتي تمّ شحنها إلى الفيليبين بين عامي 2013 و2014. ولفتت كندا إلى أنّ "الشحنة كانت صفقة تجارية ولم تدعمها الحكومة".