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رئيس الفيليبين هدّد كندا بإعادة نفاياتها إليها

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هدّد الرئيس ​الفيليبين​ي ​رودريغو دوتيرتي​، كندا -في إطار نزاع طويل حول نفايات كندية تمّ تصديرها إلى بلاده- بـ"إعادة نفايات إليها".

وشدّد في تصريح، على أنّ "من الأفضل أن يسحبوا هذا الشيء وإلّا فسأعيده بحرًا إلى كندا، وألقي قمامتهم هناك".

وكانت قد قدّمت ​مانيلا​ احتجاجات دبلوماسية عدّة إلى كندا، بسبب أطنان من ​النفايات​ الّتي تمّ شحنها إلى الفيليبين بين عامي 2013 و2014. ولفتت كندا إلى أنّ "الشحنة كانت صفقة تجارية ولم تدعمها الحكومة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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