رئيس الفيليبين هدّد كندا بإعادة نفاياتها إليها

هدّد الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي، كندا -في إطار نزاع طويل حول نفايات كندية تمّ تصديرها إلى بلاده- بـ"إعادة نفايات إليها".
وشدّد في تصريح، على أنّ "من الأفضل أن يسحبوا هذا الشيء وإلّا فسأعيده بحرًا إلى كندا، وألقي قمامتهم هناك".
وكانت قد قدّمت مانيلا احتجاجات دبلوماسية عدّة إلى كندا، بسبب أطنان من النفايات الّتي تمّ شحنها إلى الفيليبين بين عامي 2013 و2014. ولفتت كندا إلى أنّ "الشحنة كانت صفقة تجارية ولم تدعمها الحكومة".
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