الجميل بعد لقائه فرنجية: يمكن للتطورات ان توصلنا لتموضع استراتيجي بيننا

أشار رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ اثر لقائه رئيس ​تيار المردة​ النائب السابق ​سليمان فرنجية​ انه "نعتبر ان هذه الزيارة، زيارة أهل البيت إلى البيت"، لافتا إلى انه "بالنسبة لنا يجمعنا مع سليمان بك وتيار المردة قيم مشتركة التي هي بالدرجة الأولى الصدق والاخلاق وهذه أمور نادرة في حياتنا السياسية، هذا الأمر الذي يجعلنا نشعر حقيقة بصداقة ونريد ان نحافظ عليها ونحاول الاستمرار في الحوار على كل المسائل التي نختلف فيها في السياسية".

وأكد انه "بالأمور التي لها علاقة بالامور الاقتصادية والاجتماعية مستعدون للتعلون مع تيار المردة وكل من يريد وضع يده بيدنا من أجل تحسين حياة الناس ومنع التعدي على حقوق الناس".

ولفت إلى انه "واصلون إلى خيارات كبيرة وهناك ضرورة ان يكون هناك حوارات مع كافة القوى السياسية، ونحن نحاول شد فرنجية إلى المعارضة ونعتبر انه يمكن للتطورات ان توصلنا لتموضع استراتيجي بيننا".