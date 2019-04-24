سليمان فرنجية بعد لقائه الجميل: التنسيق مستمر وأمور كثيرة تجمعنا

لفت رئيس "​تيار المردة​" ​سليمان فرنجية​، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس "​حزب الكتائب​" النائب ​سامي الجميل​ الى "أننا تشرفنا اليوم بهذه الزيارة، التي تطرقنا فيها الى المواضيع التي تطرح يوميا من موقعه كمعارضة ومن موقعنا كنصف معارضة ونصف موالاة، فنحن ضمن ​الحكومة​ ولدينا موقفنا ونعطي رأينا"، مؤكدا أن "الحوار كان غنيا وشمل كافة الأمور بالحاضر والماضي والمستقبل".

وشدد فرنجية على أن "التنسيق مستمر وسيستمر في المستقبل بكافة المواضيع حتى نخرج من هذا الجو الاقتصادي والاجتماعي ف​العالم​ يأست من ال​سياسة​ ويهمها ​الوضع الاقتصادي​ والاجتماعي"، مشيرا الى أنه "في الموضوع السياسي، سامي والأصدقاء يعرفون أنه لدينا موقعين مختلفين بهذا الموضوع، ولكن الاهم أن يكون الاختلاف ديمقراطي وهو بالرأي ولكن أمور كثير تجمعنا في الموضوع اللبناني ومصلحة الناس".

وأضاف: "نحن ممثلون في الحكومة ولكن لسنا راضين عن طرح الموازنة بتخفيض الرواتب"، مذكرا أن "التمثيل بالحكومة طرح على عدد النواب، لو سامي لديه نواب أكثر كان يمكن أن يمثل ولكن هذا لا يعني أنه أصبح موالاة".

وجزم فرنجية أن "المطلوب تقليص النفقات في الموازنة والقيام بقراءة مالية جديدة وتقديم طرح بديل ككل وهذه الإجراءات ضرورية جداً. ونحن نعرض بعض الامور ونوافق على أخرى وندرس كيف يمكن أن نتصرف إتجاه الأمور الأخرى، ونحن لدينا وزير داخل اللجنة التي تدرس خطة الكهرباء وجرى نقاشها اليوم وهناك أمور مثل موضوع الهيئة الناظمة نرى أنه من الضروري أن تكون موجودة". وعن إمكانية زيارته الى معراب، ذكر فرنجية "أننا أعلنا أن المصالحة لن ترجع الى الوراء، ومن المؤكد أننا سنلتقي ولكن الموقع غير مهم".