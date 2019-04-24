رئيس سريلانكا يطلب من وزير الدفاع وقائد الشرطة الاستقالة بعد الهجمات

طلب رئيس ​سريلانكا​ مايتريبالا سيريسينا من وزير الدفاع وقائد ​الشرطة​ الاستقالة من منصبهما بعد الهجمات الأخيرة في سريلانكا.

يذكر أن 8 تفجيرات استهدفت يوم الأحد ثلاث كنائس وعدة فنادق في ​كولومبو​ عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس ​عيد الفصح​، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بلغ 359 قتيلا، وعلى الأثر فرضت السلطات فرضت حظرا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري بعد ما حصل، ثمّ جددته من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرا.

وأعلن نائب وزير الدفاع السريلانكي اعتقال أكثر من 100 شخص للاشتباه في صلتهم بتفجيرات الأحد الماضي في العاصمة كولومبو. ولفت إلى أن "زعيم جماعة إسلامية محلية نفذت تفجيرات سريلانكا انتحر في فندق شانغريلا"، مشيراً إلى أن "أحد منفذي التفجيرات درس في ​بريطانيا​ و​أستراليا​".