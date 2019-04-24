خيرالله الصفدي زارت مؤسسة عفيف عسيران: القضاء على الفقر يدخل في أولويات الوزارة

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيولات خيرالله الصفدي ان "القضاء على الفقر يدخل في أولويات الوزارة، انطلاقًا من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة"، لافتة الى ان "ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بفضل تعاون وثيق بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل دعم الشباب وتمكينهم وفتح فرص عمل أمامهم".
وفي تصريح لها خلال زيارتها مؤسسة الأب عفيف عسيران "بيت العناية" في الفنار، شدّدت الصفدي على "أهمية التعليم الإلزامي من أجل تخفيض نسب التسرّب المدرسي والتي تصل إلى أكثر من النصف في مناطق لبنانية عديدة، ومنها طرابلس"، عارضة "سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة من أجل تعزيز سبل تمكين الشباب".
واطلعت الصفدي من رئيسة المؤسسة الوزيرة السابقة منى عفيش شويري على الرعاية التي توفرها لنحو 60 شابًا من ذوي الحالات الإجتماعية الصعبة، وجالت على الصفوف في المدرسة الأكاديمية والمهنية مستمعة إلى قصص الشباب، واختتمت الزيارة بمأدبة غذاء تشاركت فيها خيرالله الصفدي والشباب تطلعاتهم المستقبلية مؤكدة على "حرص الوزارة الإستماع إلى مخاوف الشباب والبناء عليها من أجل التدخل وتأمين مستقبل أفضل لهم".
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