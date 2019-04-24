اعتراض دورية لمفتشي شركة كهرباء لبنان خلال توجهها إلى بلدة سير الضنية

قام عدد من الشبان في بلدة سير ـ الضنية باعتراض دورية لمفتشي شركة كهرباء لبنان، خلال توجهها إلى البلدة لرفع التعديات عن الشبكة، حيث قطعت الطريق أمامهم ومنعتهم من القيام بمهمتهم، ما اضطر الموظفين للعودة أدراجهم خوفا على سلامتهم.
وفي بلدة بخعون تكرر الأمر ذاته مع مفتشي شركة كهرباء لبنان، حيث منعهم شبان من القيام بمهمتهم.
وقد توجهت القوى الأمنية بعد الحادثتين إلى البلدتين لمعالجة الأمر.
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