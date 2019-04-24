أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "الشركة المتعهّدة إنشاء جسر جل الديب، ستقوم بأعمال برش وتزفيت مقابل محطة "توتال" باتجاه بيروت، اعتبارًا من الساعة 20:30 من تاريخ الغد 25 نيسان 2019 وحتى الانتهاء، وسيأخذ مسربَين من المسلك الغربي بجانب الفاصل الوسطي، على أن تبقى الطريق سالكة أمام حركة السير".
وركّزت في بلاغ، على أنّ "لذلك، يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير اعتبارا من الغد على أوتوستراد جل الديب بسبب أعمال تزفيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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