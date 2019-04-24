قوى الأمن: تدابير سير اعتبارا من الغد على أوتوستراد جل الديب بسبب أعمال تزفيت

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "الشركة المتعهّدة إنشاء ​جسر جل الديب​، ستقوم بأعمال برش وتزفيت مقابل محطة "​توتال​" باتجاه ​بيروت​، اعتبارًا من الساعة 20:30 من تاريخ الغد 25 نيسان 2019 وحتى الانتهاء، وسيأخذ مسربَين من المسلك الغربي بجانب الفاصل الوسطي، على أن تبقى الطريق سالكة أمام حركة السير".

وركّزت في بلاغ، على أنّ "لذلك، يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".