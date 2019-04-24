حمدان: أي محاولة لتحريف المسار عن تحرير فلسطين هو محاولة للانتحار الجماعي

رحب أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​ بـ"مسؤول ​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​ – القيادة العامة في ​لبنان​ أبو كفاح غازي"، معتبراً أن "هذا اللقاء هو لقاء الفريق الواحد يحمل كل هموم أمتنا العربية وكل هموم الواقع الفلسطيني، وبالتالي نحن والقيادة العامة على اتفاق تام بوجوب تجميع عناصر القوة الفلسطينية والعربية من أجل الذهاب إلى مشروع تحرير فلسطين كل فلسطين وعاصمتها ​القدس​ الشريف".

أكد حمدان أن "أي محاولة لتحريف المسار عن تحرير فلسطين هو محاولة للانتحار الجماعي والخروج الى الجحيم العربي والصقيع العربي الذي عشناه في السنوات العجاف السابقة خلال هذه الهجمة الارهابية التكفيرية، التي قادتها ​الولايات المتحدة الأميركية​ والصهاينة ضد أمتنا والذي دفعنا خلالها ثمناًغال جداً".

ولفت حمدان أن "لا بد أن نتعلم أيضاً درساً من هذه السنوات العجاف بأن المقاومة هي السبيل الوحيد للقضاء على هؤلاء التكفيريين، وإعادة تجميع عناصر القوة للذهاب إلى تحرير فلسطين كل فلسطين وقدسها الشريف"، مشيراً إلى أن "أي قرار تصفوي سواء صفقات سلام أم صفقات قرن وكل ما يُبحث في هذا الموضوع هو محاولة لتطويق مشروع المقاومة في أمتنا العربية وفي ​القضية الفلسطينية​ بالتحديد".

وتوجه حمدان بـ"التحية إلى "أهلنا الفلسطينيين في مخيمات الشتات وخاصة في لبنان، ورغم كل الظلم الذي يلحق بهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية من حقوق العيش الكريم رأيناهم يقفون بحزم وعزم ضد كل من يحاول جعل الأمن الداخلي الفلسطيني في المخيمات قنبلة موقوتة لتهديد الأمن اللبناني، وكما رأينا أن الجميع في المخيمات على اقتناع تام أن التعاون بين ​الدولة اللبنانية​ وكافة ​الفصائل الفلسطينية​ و​المجتمع المدني​ الفلسطيني هي وسيلة لحفظ ​الأمن الفلسطيني​ واللبناني".