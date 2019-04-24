بزي: بري لفت إلى ضرورة تخفيض العجز الذي يجب ان تتطرق إليه الموازنة

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، في تصريح بعد لقاء الأربعاء النيابي، الى أن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لفت خلال اللقاء إلى ضرورة تخفيض العجز الذي يجب ان تتطرق إليه ​الموازنة​ لتجاوز الوضع المأزوم، مشيرا الى أن "بري أكد للمرة الألف أن لا استهداف على الاطلاق لذوي الدخل المحدود او الفئات الفقيرة او حتى الطبقة الوسطى في الموازنة".

وأوضح بزي أن "بري تطرق الى موضوع أعمال مجلسية، وهو كان بصدد الدعوة الى جلسة للإستجواب في 30 من اشلهر الحالي، لكن لا يبدو ان هناك الكثير من الأسئلة. ودعا بري النواب الى ممارسة أعمالهم البرلمانية في هذا الصدد".

وأضاف بزي: "مجمل ما سمعتموه في الايام الاخيرة ​شائعات​ وكلام، و​اللبنانيون​ يجب أن يعرفوا أن لا استهداف لهم".