الصفدي: هدفنا الحفاظ على التوازن السياسي وطنيا ونتطلع لتحقيق الوعود بإنصاف طرابلس

ركّز الوزير والنائب السابق ​محمد الصفدي​ على أنّ "الهدف الأساس من دعم رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في الإستحقاق الإنتخابي في العام 2018 وبعدها في الإنتخابات الفرعية، الحفاظ على التوازن السياسي القائم على صعيد الوطن بما يمثّله الحريري كرئيس لأكبر كتلة سنية في ​لبنان​، خصوصًا في ظلّ الشوائب الكبيرة والمجحفة الّتي أنتجها القانون الإنتخابي الّذي أُنجزت على أساسه الانتخابات، وفي ​الانتخابات الفرعية​، وانطلاقًا من الحرص على مصلحة مدينتنا ​طرابلس​، بخاصة بعد تلقّينا الوعود من الحريري بإنصاف مدينتنا وإنمائها، وكلّنا مسؤول أن نعمل ونسعى لتحقيق ذلك".

وتوجّه خلال الحفل التكريمي الّذي أقامه لأعضاء الماكينة الإنتخابية لمكتبه، إليهم بـ"الشكر الكبير على وقوفهم إلى جانبه في دعم هذا القرار السياسي بامتياز"، خاصًا بالشكر "أحمد الصفدي الّذي قاد الحملة بنجاح". وأعرب عن فخره بـ"عائلته الكبيرة الّتي يعتزّ بها"، ومؤكّدًا "الاستمرار معًا في خدمة طرابلس".