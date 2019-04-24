قائد الكتيبة الهندية باليونيفيل زار مركز الشؤون الإجتماعية في الهبارية

زار قائد ​الكتيبة الهندية​ العاملة ضمن قوات "​اليونيفيل​" في القطاع الشرقي من ​جنوب لبنان​، الكولونيل جيهان بي، برفقة عدد من ضباط الكتيبة، مركز الشؤون الإجتماعية في بلدة ​الهبارية​، حيث كان في استقباله رئيس المركز محمد السعدي، وعدد من العاملين فيه.

وقد اطّلع الكولونيل بي على دور المركز وما يقدّمه من نشاطات وخدمات صحيّة وطبيّة إلى أبناء المنطقة.

في هذا الإطار، نوّه السعدي بـ"عمل الكتيبة الهندية"، مثنيًا على "دورها الإيجابي في دعمها ومساندتها لأبناء المنطقة في شتّى المجالات".

أمّا الكولونيل بي فأكّد "العلاقة المتينة الّتي تربط كتيبة بلاده بالسكان المحليّين في منطقة عملها"، منوّهًا بـ"الدور الّذي تلعبه المراكز التابعة للشؤون الإجتماعية، والمنتشرة في العديد من قرى ​العرقوب​، نظرًا لأهميّة ما تقدّمه من خدمات إنسانيّة وطبيّة للمواطنين".

في الختام، قدّم السعي درعًا تذكاريًّا للقائد الكتيبة.