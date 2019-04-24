الدفاع المدني: نقل جثة عاملة اثيوبية من منزل في بياقوت إلى المستشفى

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا جثة عاملة من التابعية الإثيوبية إلى "​مستشفى أبو جودة​" في ​جل الديب​ من داخل منزل في بياقوت- ​المتن​".

وبيّنت أنّه "تمّ نقل الجثة بعد حضور ​الأجهزة الأمنية​ المختصّة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة".