الدفاع المدني: نقل جثة عاملة اثيوبية من منزل في بياقوت إلى المستشفى

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني نقلوا جثة عاملة من التابعية الإثيوبية إلى "مستشفى أبو جودة" في جل الديب من داخل منزل في بياقوت- المتن".
وبيّنت أنّه "تمّ نقل الجثة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصّة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة".
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