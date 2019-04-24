كيدانيان: نسبة إشغال الفنادق قاربت الـ80 في المئة حتى اليوم

طمأن وزير ​السياحة​ ​أواديس كيدانيان​، خلال مشاركته في لقاء حواري مفتوح مع طلاب الإعلام في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، أن "الموسم السياحي المقبل الذي يقدر أن يكون من أفضل المواسم بحيث يتخطى العام 2010 الذي اعتبر أفضل الأعوام السياحية في لبنان"، مشيرا الى أن "نسبة إشغال ​الفنادق​ التي قاربت الـ80 في المئة حتى اليوم والنسبة نفسها لحجوزات الطيران".

ولفت كيدانيان إلى "قدوم السياح العرب والخليجيين بعد ​شهر رمضان​ بأعداد ونسب كبيرة وذلك بعد رفع الحظر عن المجيء إلى لبنان"، معلنا "خطة سياحية للوزارة تتضمن التنويع في الأسواق التي سوف تطال ​أوروبا​ و​الصين​ و​الهند​ فتكون بذلك السياحة رافعة للاقتصاد الوطني"، لافتا إلى أنه "في الوازاة يتم العمل على خطة ترويج سياحي، وخلق لجان سياحية مناطقية للتسويق للسياحة".

وكشف أنه يعمل على "تأسيس هيئة تنشيط السياحة ووضع الخطة متكاملة عند ​مجلس الوزراء​ ليقر هذا المشروع فنصير بمستوى الدول السياحية الكبرى ونحن نتمتع بمقومات ومقدرات سياحية عظيمة".