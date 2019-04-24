حمادة طلب من وزارة الخارجية تعليق عمل سفير لبنان في واشنطن

رأى النائب مروان حمادة في تصريح أنه "يبدو أن الدبلوماسية الصفراء تجاوزت كل ألوان الصحافة. فإذا بسفيرنا بواشنطن يمعن في تسريب المحاضر التي هي في الاساس مخصصة لترفع الى وزارة الخارجية، ومنها الى رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء"، مشددا على أن "المطلوب من وزارة الخارجية تعليق عمل السفير الذي لا يليق بتمثيل لبنان لدى دولة كبرى وتنبيه الوزراء والنواب والمسؤولين الى ان يحتاطوا لمن يحضر لقاءاتهم ويسجل اقوالهم".
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