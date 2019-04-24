رأى النائب ​مروان حمادة​ في تصريح أنه "يبدو أن الدبلوماسية الصفراء تجاوزت كل ألوان ​الصحافة​. فإذا بسفيرنا ب​واشنطن​ يمعن في تسريب المحاضر التي هي في الاساس مخصصة لترفع الى ​وزارة الخارجية​، ومنها الى رئاستي ​الجمهورية​ و​مجلس الوزراء​"، مشددا على أن "المطلوب من وزارة الخارجية تعليق عمل السفير الذي لا يليق بتمثيل ​لبنان​ لدى دولة كبرى وتنبيه الوزراء والنواب والمسؤولين الى ان يحتاطوا لمن يحضر لقاءاتهم ويسجل اقوالهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمادة طلب من وزارة الخارجية تعليق عمل سفير لبنان في واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.