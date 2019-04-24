الغريب بحث مع سفيري قطر والنمسا ومحافظ الجنوب ملف النازحين

استقبل وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ في مقر الوزارة، سفير قطر في ​لبنان​ محمد حسن الجابر، وسفير ​النمسا​ ماريان ألكسندر وربا، وعرض معهما ملف ​النزوح السوري​ وسبل تأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين. كذلك بحث الوزير الغريب مع محافظ ​الجنوب​ ​منصور ضو​ وضع مخيمات ​النازحين السوريين​ في نطاق المحافظة.

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