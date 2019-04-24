فصيلة عرمون أوقفت شخصا تعرض لشقيقه وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعنيف والضرب

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "أحد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورًا تظهر تعرّض شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة للتعنيف والضرب والإيذاء من قبل شقيقيه".

وبيّنت في بلاغ، أنّ "نتيجة المتابعة من قبل فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت من توقيف كلّ من: الوالد "ا. م." وهو لبناني من مواليد عام 1958، وشقيق المُعتدى عليه "و. م." وهو لبناني من مواليد عام 2000".

وذكرت المديرية أنّ "بالتحقيق معهما، اعترف (و. م) بقيامه وشقيقه (س. م) بضرب أخيهما، كون الأخير يعاني من إعاقة جسدية وعقلية"، لافتةً إلى أنّه "جرى نقل المُعتدى عليه إلى إحدى المستشفيات المختصة، وترك الوالد بسند إقامة، وأُحيل الموقوف إلى مفرزة ​بعبدا​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف الثاني".