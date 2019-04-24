قوى الأمن: تدابير سير تزامنا مع مسيرة بين برج حمود وأنطلياس لمناسبة ذكرى مجازر الأرمن

كشفت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إلحاقًا لبلاغنا المتعلّق ب​تدابير سير​، لمناسبة الذكرى الـ104 ل​مجازر الأرمن​، ستنطلق مسيرة عند الساعة 18:00 من تاريخ اليوم 24 نيسان 2019، وذلك من ​برج حمود​ وصولًا إلى مطرانية الأرمن في ​أنطلياس​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، سيتمّ تضييق الأوتوستراد والإبقاء على مسربين منه، كما يمكن للسائقين اعتماد ​الطريق البحرية​"، لافتةً إلى أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".