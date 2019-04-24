كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إلحاقًا لبلاغنا المتعلّق بتدابير سير، لمناسبة الذكرى الـ104 لمجازر الأرمن، ستنطلق مسيرة عند الساعة 18:00 من تاريخ اليوم 24 نيسان 2019، وذلك من برج حمود وصولًا إلى مطرانية الأرمن في أنطلياس".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، سيتمّ تضييق الأوتوستراد والإبقاء على مسربين منه، كما يمكن للسائقين اعتماد الطريق البحرية"، لافتةً إلى أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير تزامنا مع مسيرة بين برج حمود وأنطلياس لمناسبة ذكرى مجازر الأرمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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