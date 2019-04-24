دريان التقى سفيري الصين وقطر ورئيس بلدية بيروت

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في دار الفتوى سفير الصين في لبنان ​وانغ كيجيان​ وبحث معه تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين، كما جرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما استقبل سفير قطر في لبنان ​محمد حسن جابر​ الجابر، وجرى التداول في الشؤون العامة والأوضاع اللبنانية، كما التقى النائب السابق ​مصطفى هاشم​.

واستقبل المفتي دريان رئيس بلدية بيروت ​جمال عيتاني​، الذي لفت الى أن "هدف الزيارة هو إطلاع المفتي على مستجدات الاعمال التي تقوم بها بلدية بيروت، وخاصة التحضيرات التي نقوم بها لاستقبال ​شهر رمضان​. كما اطلعناه على المشاريع التي تنفذها بلدية بيروت وكيفية ايجاد فرص عمل لشباب بيروت، والمشاريع المنوي تنفيذها قريبا التي هي المناقصات التي سنفتتحها الشهر القادم، ​مواقف السيارات​ الأربعة والذي ينتظرهم الجميع وسنبدأ العمل بهم خلال شهر الصيف، كما مشروع تحديث الطرقات وخطوط مسار خاصة للدراجات الهوائية، وكذلك وضع ​البلدية​ بالمجمل".