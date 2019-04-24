دريان التقى سفيري الصين وقطر ورئيس بلدية بيروت

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير الصين في لبنان وانغ كيجيان وبحث معه تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين، كما جرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما استقبل سفير قطر في لبنان محمد حسن جابر الجابر، وجرى التداول في الشؤون العامة والأوضاع اللبنانية، كما التقى النائب السابق مصطفى هاشم.
واستقبل المفتي دريان رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، الذي لفت الى أن "هدف الزيارة هو إطلاع المفتي على مستجدات الاعمال التي تقوم بها بلدية بيروت، وخاصة التحضيرات التي نقوم بها لاستقبال شهر رمضان. كما اطلعناه على المشاريع التي تنفذها بلدية بيروت وكيفية ايجاد فرص عمل لشباب بيروت، والمشاريع المنوي تنفيذها قريبا التي هي المناقصات التي سنفتتحها الشهر القادم، مواقف السيارات الأربعة والذي ينتظرهم الجميع وسنبدأ العمل بهم خلال شهر الصيف، كما مشروع تحديث الطرقات وخطوط مسار خاصة للدراجات الهوائية، وكذلك وضع البلدية بالمجمل".
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