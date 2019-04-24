نائب عراقي يكشف مصير كنز أسرة صدام حسين المدفون

كشف عضو البرلمان العراقي النائب، عبدالأمير الدبي، عن مفاجأة تتعلق بأموال أسرة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين.

وقال الدبي، إن قصي صدام حسين، نجل الرئيس العراقي الأسبق، دفن 200 مليون دولار في سجن نكرة السلمان بمدينة السماوة جنوبي العراق، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وكتب الدبي في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" منسوب له أن "أكثر من 200 مليون دولار مدفونة في سجن نكرة السلمان بالسماوة من قبل قصي

صدام حسين، سرقت من قبل عصابة دولية".

وطالب البرلماني العراقي "القائد العام للقوات المسلحة إلى إجراء فوري"، وأضاف: "أنني اتصلت بمكتبه الخاص ولم يرد عليّ أحد".

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وقتل نجلا صدام حسين، عدي وقصي، على يد القوات الأمريكية بعدما هاجمت منزلا في مدينة الموصل كانا يختبئان فيه يوم 22 يوليو عام 2003.

وتردد الكثير من الأخبار حول ثروة الرئيس العراقي الأسبق

صدام حسين وعائلته، من بين هذه الشائعات ما تداولته وسائل إعلام محلية ودولية عن أن 3 شاحنات توجهت في منتصف الليل 18 مارس من عام 2003، أي قبل يومين من الغزو الأمريكي، إلى البنك المركزي في العاصمة العراقية، وكان الابن الأصغر لصدام حسين، قصي يركب في إحداها وطالب بمنحه مليار دولار.

واستغرقت مدة تحميل الأموال إلى الشاحنات عدة ساعات، كما جرت مثل هذه العمليات في كبرى المدن العراقية، وتم سحب العملة والذهب، وقام أشخاص موثوقون لدى صدام حسين في اليوم ذاته بسحب أمواله في البنوك السويسرية واللبنانية والهولندية.