موسكو: نفعل ما بوسعنا لتبدأ اللجنة الدستورية السورية عملها قبل الصيف

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، اليوم، إن روسيا تفعل ما بوسعها كي تبدأ اللجنة الدستورية السورية عملها قبل فصل الصيف.
ورد فيرشينين على الصحفيين على سؤال حول ما إذا كان يتوقع بدء عمل اللجنة قبل فصل الصيف: "نحن نفعل كل ما بوسعنا".
وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.
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