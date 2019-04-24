مقتل شخص وإصابة 5 آخرين نتيجة انفجار في دمشق

قتل شخص وإصابة 5 آخرين نتيجة انفجار وقع، اليوم الأربعاء، في منطقة نهر عيشة جنوب العاصمة منطقة نهر عيشة جنوب العاصمةالسورية دمشق. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن انفجار سيارة مفخخة عند منطقة نهر عيشة جنوب دمشق.

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