أمريكا تنفي علمها بهجمات سريلانكا

قالت السفيرة الأمريكية لدى سريلانكا إن بلادها لم تعرف شيئا مسبقا عن الهجمات التي وقعت يوم الأحد الماضي في سريلانكا، مشيرة إلى أن هذه الدولة لا تزال تشهد مؤامرة إرهابية مستمرة.

وذكرت السفيرة، ألينا تيبليتز، للصحفيين في العاصمة كولومبو،

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اليوم الأربعاء: "لم تكن لدينا أي معلومات مسبقا حول هذه الهجمات".

وتابعت : "نعتقد أن هناك مؤامرة إرهابية مستمرة. وبإمكان الإرهابيين تنفيذ ضربة دون أي تحذير. والأماكن النموذجية هي أماكن التجمع

والأماكن العامة".

وأكدت أن الولايات المتحدة، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي، تجري تحقيقا مشتركا مع سريلانكا في ملابسات الهجمات، مشددة على ضرورة تحديد حجم تورط الجماعات الخارجية، بما فيها تنظيم "داعش"، في هذه الاعتداءات. وأشارت إلى أن هذه الأحداث المأساوية أظهرت "فشلا ما" لعمل نظام الإنذار الأمني عن الهجمات في سريلانكا.