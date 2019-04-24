كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجل يقدم على إحراق نفسه داخل دائرة حكومية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل شهود عيان في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، مشاهد تظهر إقدام رجل في عقده الخامس على حرق نفسه داخل دائرة حكومية وسط بغداد.

وقال الشهود لـRT إن "رجلا خرج من دائرة مؤسسة السجناء في منطقة الجادرية ببغداد وهو يصرخ من النار التي التهمت جسده"، مبينين أن "الرجل هو من أقدم على إضرام النار في جسده عندما كان داخل الدائرة".

وأضافوا أن "الموظفين والمواطنين الذين كانوا يراجعون الدائرة سارعوا لإطفاء النار، ومساعدته في التخلص منها قبل أن يتم نقله للمستشفى".

يذكر أن الإحصائيات بشأن حالات الانتحار في العراق تصاعدت خلال الأشهر الماضية، ففي إحصائية نشرتها RT أمس نقلاً عن مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فإن 132 شخصاً انتحروا خلال الربع الأول من العام الحالي.