كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولو الانتخابات الهنود يقطعون 34 ميلًا عبر الغابات من أجل ناخب واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسؤولو الانتخابات الهنود بجولة في الغابة - عبر محمية للحيوانات مليئة بالأسود - لإنشاء مركز اقتراع لأحد الناخبين، وفقًا لتقرير.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن الناخب ماهانت بهاراتداس دارشانداس، هو كاهن يعيش في غابة في غوجارات منذ أكثر من 20 عامًا.

وحسب قناة "NDTV"، صوت "دارشانداس"، في كل انتخابات على الأقل خلال الخمسة عشر عامًا الماضية.

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وقال تقرير، إن مسؤولو الانتخابات يقومون برحلة طولها 34 ميلاً عبر الغابة كل انتخابات حتى يتمكن من الإدلاء بصوته.

ومن جانبه، قال "دارشانداس"، للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في المرحلة الثالثة من الانتخابات التاريخية: "هناك حجرة واحدة فقط والحكومة تنفق الكثير على هذه الحجرة".

يتم التصويت في الهند على سبع مراحل ويستمر لأكثر من شهر، وينتهي في 19 مايو. وينتخب الناخبون 543 عضوًا في البرلمان. يوجد في الهند ما يقرب من مليون مركز اقتراع لـ 900 مليون ناخب مؤهل.