كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تقيل مفاوضها الرئيسي مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "يونهاب"، اليوم الأربعاء، بإقالة كيم يونج تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي المسؤول عن العلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ولم تذكر الوكالة الكورية الجنوبية سبب هذه الإقالة، واكتفت بالإشارة إلى أن هذه الأنباء حصلت عليها من مسؤول في برلمان كوريا الجنوبية.

وكان كيم يونج تشول يترأس جهاز حزب العمال لكوريا الشمالية الذي يقوم بتطوير الاتصالات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وكان شخصية بارزة في القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون التي جرت في فبراير الماضي بعاصمة فيتنام هانوي، وانتهت بالفشل بعد عجز الطرفين عن التوصل إلى أي اتفاق بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية