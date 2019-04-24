كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تحث على دراسة أرشيفها بشأن الإبادة الجماعية للأرمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتحدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الدول التي تصف عمليات القتل الجماعي للأرمن على يد الأتراك العثمانيين بأنها إبادة جماعية، قائلًا، إنه يتعين عليهم فحص أرشيف العهد العثماني في تركيا و"ليس لدينا ما نخفيه".

وقال "أردوغان"، بمناسبة ذكرى مذبحة الأرمن، التي وقعت في 24 أبريل 1915، إن الدول التي تتهم تركيا بالإبادة الجماعية لها "تاريخ دموي".

وأضاف "أردوغان": "عندما تتعمق في المجازر والإبادة الجماعية والتعذيب، ستجد من يصيحون الإبادة الجماعية والديمقراطية والحرية ضدنا".

ويقدر المؤرخون، أن ما يصل إلى 1.5 مليون أرميني قتلوا في الحرب العالمية الأولى، ويرى الكثير من العلماء، أنها أول إبادة جماعية في القرن العشرين. وتعارض تركيا هذا الوصف، وتقول، إن العدد قد تم تضخيمه ويعتبر هؤلاء القتلى ضحايا الحرب الأهلية.