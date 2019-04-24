كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كندا ترد على تهديدات الرئيس الفلبيني بالحرب بشأن أزمة القمامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ردت كندا على انتقادات الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، العنيفة لفشل تلك الدولة في أمريكا الشمالية في استعادة القمامة التي كانت قد ألقتها في وقت سابق في الجزر.

وقالت سفارة كندا في الفلبين، في بيان: "كندا ملتزمة بقوة بالتعاون مع حكومة الفلبين لحل هذه القضية وهي على علم بقرار المحكمة الذي يأمر المستورد بشحن المواد إلى كندا".

وأضافت السفارة، أن مجموعة عمل فنية مشتركة تدرس الأمر بهدف التوصل إلى قرار في الوقت المناسب.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعرب رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي عن أسفه لأن كندا تتعامل مع بلاده باعتبارها "مكب نفايات"، وتعهد بإعلان الحرب ضد أوتاوا إذا فشلت في حل هذه القضية.