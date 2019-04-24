كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. التحالف يدمّر غرفة اتصالات للميليشيات في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، بأن تحالف دعم الشرعية دمر غرفة اتصالات متطورة ومخزن أسلحة للميليشيات في مديرية ساقين في صعدة.

وأوضح أن مقاتلات التحالف شنت غارتين استهدفتا غرفة اتصالات متطورة، ومخزناً كبيراً للأسلحة تابعاً للميليشيات في جبال ابن عريج بمديرية ساقين.

كما أشار إلى أن الغاراتين دمرتا غرفة الاتصالات ومخازن الأسلحة، ونجم عنهما مصرع من بداخلها من عناصر.

إلى ذلك، أكدت مصادر ميدانية وقوع انفجارات كبيرة في المنطقة المذكورة، وتصاعد أعمدة الدخان بشكل كبير ولفترة طويلة نسبياً.