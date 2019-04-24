كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفلبينية تستدعي صاحب المتجر المنهار إثر الزلزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قائد الشرطة الوطنية الفلبينية، أن المحققين استدعوا صاحب سوبر ماركت من أربعة طوابق انهار في زلزال قوي وحاصر العشرات من الناس.

وقال المدير العام للشرطة، أوسكار البايالدي، إن مالك سوبر ماركت تشوزون صمويل تشو ظهر يوم الثلاثاء، في مركز للشرطة في بلدة بوراك في إقليم بامبانجا، شمال مانيلا، في بداية التحقيق بشأن المباني مشكوك في سلامتها، وربما يكون قد انتهك لوائح البناء.

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تم انتشال ما لا يقل عن خمس جثث وتسعة ناجين من تحت الأنقاض.

ومن جانبه، قال مستشار بوراك، ماينارد لابيد، إنه لم تعد هناك تقارير عن المفقودين، وأن رجال الإنقاذ الذين يستخدمون الكلاب البوليسية لم يعدوا يكتشفون علامات الحياة في أنقاض السوبر ماركت.

وقد خلف زلزال الاثنين 17 قتيلاً على الأقل، معظمهم في بامبانجا ومقاطعات زامباليس القريبة.