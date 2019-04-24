كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تتهم رئيس الإنتربول السابق بالرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت السلطات في الصين القبض رسميًا على رئيس الإنتربول السابق، منج هونج وي للاشتباه في قبوله رشوة.

وأعلنت نيابة الشعب العليا الصينية لائحة الاتهام، اليوم الأربعاء.

تم انتخاب "منج" رئيسًا لمنظمة الشرطة الدولية في العام 2016، لكن فترة ولايته البالغة أربع سنوات تم اختصارها عندما تم احتجازه من قبل السلطات الصينية في أكتوبر الماضي.

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في ذلك الوقت، كان أيضًا أحد نواب وزراء الأمن العام في الصين.

وقالت اللجنة التأديبية للحزب الشيوعي الحاكم الشهر الماضي، إن تحقيقًا وجد أن "منج" مذنب بارتكاب انتهاكات قانونية خطيرة. تم طرده من الحزب ومن المنصب العام.

واتهم بيان الحزب، "منج" بإساءة استخدام سلطته لإرضاء "نمط الحياة الباهظ" لعائلته.