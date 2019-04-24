كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داعش" ينشر مقطع فيديو لمنفذي تفجيرات سريلانكا الدموية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام دولية بأن تنظيم داعش، نشر مقطع فيديو في وكالة "أعماق" التابعة له تبنى فيه التفجيرات الدموية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا راح ضحيتها 359 شخصا.

وذكرت وكالة "سايت" المعنية بشؤون الإرهاب والاستخبارات أن مقطع الفيديو يظهر فيه 8 أشخاص، سبعة منهم ملثمون، يتوسطهم رجل مكشوف الوجه، قيل عنه إن اسمه زهران هاشم.

وزعم تنظيم "داعش" من خلال مقطع الفيديو أن الأشخاص الثمانية هم من نفذوا تفجيرات سريلانكا.