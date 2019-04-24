كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الفلبيني يقتل 4 مسلحين من "أبو سياف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر الجيش الفلبيني، أن أربعة مسلحين إسلاميين مشتبهاً بهم قتلوا اليوم الأربعاء، في هجوم لقوات حكومية بجنوب البلاد.

وقال اللفتنانت جنرال آرنيل ديلا فيجا، القائد الإقليمي للجيش، إن الجنود كانوا ينفذون عملية لملاحقة زعيم لجماعة أبو سياف في إقليم باسيلان، جنوبي مانيلا عندما واجهوا المسلحين.

ووقع الاشتباك قبل الخليج 365 في قرية نائية ببلدة أونجكايا بوكان، حيث دفع الجيش كذلك بتعزيزات جوية لملاحقة المسلحين الهاربين.

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وانتشل الجنود بعد ذلك جثث أربعة من المشتبه بهم ومعهم أسلحتهم، بحسب ديلا فيجا.

وأضاف أن العملية كانت جزءاً من هجوم متواصل من جانب الجيش ضد أبو سياف، أعنف الجماعات الإسلامية في الفلبين.

ويشار إلى جماعة أبو سياف بأصابع الاتهام في عدد من أسوأ الهجمات الإرهابية في الفلبين، وكذلك أعمال خطف من أجل المطالبة بفدية.