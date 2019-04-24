كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرات المستوطنين يقتحمون بلدة جنوب الخليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحم عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة السموع جنوب الخليل، لإقامة صلوات تلمودية، احتفالاً بالأعياد اليهودية.

وقال مصدر في الخليل، لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن قوات الاحتلال أغلقت محيط البرج الأثري في البلدة، لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين أثناء تأدية صلواتهم التلمودية.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات الظاهرية، ويطا، وتفوح، وحارة أبو اسنينه، وقرى الخط الغربي لمحافظة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على المداخل، وقطعت الطريق أمام حركة تنقل المواطنين، تحت حجج أمنية واهية.