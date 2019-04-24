كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأركان الروسية: لولا مساعدة روسيا لكانت الدولة السورية ضاعت عام 2015 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء أنه دون مساعدة روسيا لكانت الدولة السورية قد فقدت وجودها عام 2015.

وقال غيراسيموف: "في سبتمبر 2015 وبما يتوافق مع طلب الرئيس السوري بشار الاسد لتقديم مساعدة عسكرية في محاربة الارهاب الدولي بدأت عملية القوات الجوية الفضائية الروسية للقضاء على المنظمات الارهابية على الأراضي السورية. وحسب تقييمنا فان الدولة السورية كانت ستفقد وجودها بعد شهر ونصف او شهرين".

ونفى غيراسيموف ما يتردد في الإعلام الغربي من مزاعم عن استعدادات عسكرية روسية واصفا تلك المزاعم بأنها تأكيد لأدوات الدعاية المناهضة لروسيا.

وقال غيراسيموف خلال كلمته في افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "أريد أيضا أن أنفي ما يتردد من مزاعم حول استعدادات عسكرية تجريها بلدنا، والتي تتكرر بشكل نشط من قبل وسائل إعلام الروسوفوبيا وتستخدم في الدعاية الغربية المناهضة لروسيا فالقوات المسلحة الروسية منفتحة لأقصى درجة من حيث المهام التي تنفذها ومن حيث نهج توفير الاستقرار الإقليمي والعالمي".