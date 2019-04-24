كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يشكو سوء معاملة تويتر.. ويلتقي رئيسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تمض ساعات على انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة تويتر تجاهه، حتى التقى الرئيس التنفيذي لموقع التغريدات الشهير.

فقد نشر ترامب في تغريدة على حسابه صورة تجمعه بالرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي في البيت الأبيض.

وقال ترامب تعليقاً على الصورة:" لقد تحدثنا بشكل عام حول عدد من الموضوعات المتعلقة بدنيا الإعلام الاجتماعي، ومنصاته المختلفة، ونأمل في مواصلة الحوار المفتوح."

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لكن المفارقة أن الصورة واللقاء أتيا بعد شكوى الرئيس من سوء معاملة تويتر له.

إذ قال في تغريدات سابقة، قبيل لقائه دورسي:" أفضل ما حصل لتويتر هو دونالد ترمب، لكن تويتر متحيزة ضدي، ولا تعاملني بشكل جيد كجمهوري."

كما اعتبر أن تويتر تمارس نوعًا من الرقابة عليه، و"لولا ذلك لكان لديه الكثير من المتابعين أكثر من الموجودين حاليًا."

يذكر أن ترامب كان قد اتهم سابقاً وفي أكثر من مناسبة تويتر وفيسبوك بتقليل عدد المستخدمين في حسابه، معتبراً أن المنصتين لا تخصصان الأماكن الكافية لآراء الجمهوريين.