انت الان تتابع تفاصيل خبر زعيم كوريا الشمالية يصل بقطار مدرع إلى روسيا للقاء بوتين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 12:51 مساءً - وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قطاره المدرع، اليوم الأربعاء، إلى محطة مدينة فلاديفوستوك التي تستضيف، غداً الخميس، قمته الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونشرت قناة "روسيا اليوم" مقطعاً مصوراً لجونغ أون أثناء لقائه مسؤولين روس عند محطة القطار "هاسان"، القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية.

وفيما بعد مراسم الاستقبال التي جرت في ساحة أمام محطة فلاديفوستوك للقطارات، ركب كيم سيارته "الليموزين" وغادر المكان.

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ومن المتوقع أنه يتوجه إلى حرم جامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية الواقعة في جزيرة روسكي، والتي سيتم فيها غداً الخميس لقاء القمة مع الرئيس بوتين.

هذا وتأتي زيارة الزعيم الكوري الشمالي وسط "دبلوماسية متعثرة" بشأن برنامج بلاده النووي، حيث عقد، في فبراير الماضي، لقاء قمة هو الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون إحراز تقدم يذكر بين الطرفين.

وأمل الزعيم الكوري أن تكون قمته مع بوتين ناجحة ومفيدة، مشيراً إلى أنها ستدور حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات الثنائية بين بيونغ يانغ وموسكو.

وذكر كيم في حديث لقناة "روسيا-24": "آمل أن يكون بإمكاني أن أبحث بشكل جدي مع الرئيس بوتين المحترم المسائل الخاصة بالتسوية في شبه الجزيرة الكورية وتطوير علاقاتنا الثنائية".

يذكر أنّ آخر قمة روسية كورية شمالية جرت عام 2011 في مدينة "أولان أودي" بمشاركة كل من الرئيس الروسي آنذاك، دميتري مدفيديف، وزعيم كوريا الشمالية الراحل، كيم جونغ إيل.