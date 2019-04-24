رئيس سريلانكا يغير قادة القوات المسلحة بسبب التفجير

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هجوم سريلانكا
قال الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع تغيير قادة القوات المسلحة في البلاد في غضون يوم بعد إخفاقهم في منع تفجيرات انتحارية قتلت أكثر من 300 شخص، رغم أنه كانت لديهم معلومات مسبقة عن الهجمات. وأضاف سيريسينا عبر التلفزيون: «سأعيد هيكلة قوات الشرطة والأمن بشكل كامل في الأسابيع القادمة، وأتوقع تغيير قادة المؤسسات الدفاعية خلال 24 ساعة». وأشار إلى أن مسؤولو الأمن الذين تلقوا تقرير المخابرات من دولة أجنبية لم يبلغوني به، لافتًا إلى أنه كان يتيعن عليهم اتخاذ إجراءات مناسبة، لذا قررت اتخاذ إجراء صارم بحق هؤلاء المسؤولين.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن تنظيم داعش يتبنى التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا. من جانبه، أعلن وزير الإعلام السريلانكي روفان فييارديني، حصيلة ضحايا سلسلة التفجيرات التي ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا، أول من أمس الأحد. وقال فييارديني، في تصريحات اليوم، إن الهجمات الانتحارية أسفرت عن
وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن تنظيم داعش يتبنى التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا.
من جانبه، أعلن وزير الإعلام السريلانكي روفان فييارديني، حصيلة ضحايا سلسلة التفجيرات التي ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا، أول من أمس الأحد.
وقال فييارديني، في تصريحات اليوم، إن الهجمات الانتحارية أسفرت عن سقوط 321 قتيلًا و521 جريحًا.
وأوضح وزير الدفاع السريلانكى روان فيجواردينا، أن التحقيقات تظهر أن الهجمات كانت ردا على هجوم كرايست تشيرش في نيوزيلندا، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 7 أشخاص مشتبه بهم، وأن قوات الشرطة والجيش تمكنت من تحديد هوية منفذى التفجيرات وأنه سيتم اعتقالهم في أقرب وقت ممكن.(التفاصيل)
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