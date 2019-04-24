انت الان تتابع رئيس سريلانكا يغير قادة القوات المسلحة بسبب التفجير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هجوم سريلانكا

قال الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع تغيير قادة القوات المسلحة في البلاد في غضون يوم بعد إخفاقهم في منع تفجيرات انتحارية قتلت أكثر من 300 شخص، رغم أنه كانت لديهم معلومات مسبقة عن الهجمات. وأضاف سيريسينا عبر التلفزيون: «سأعيد هيكلة قوات الشرطة والأمن بشكل كامل في الأسابيع القادمة، وأتوقع تغيير قادة المؤسسات الدفاعية خلال 24 ساعة». وأشار إلى أن مسؤولو الأمن الذين تلقوا تقرير المخابرات من دولة أجنبية لم يبلغوني به، لافتًا إلى أنه كان يتيعن عليهم اتخاذ إجراءات مناسبة، لذا قررت اتخاذ إجراء صارم بحق هؤلاء المسؤولين.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن تنظيم داعش يتبنى التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا. من جانبه، أعلن وزير الإعلام السريلانكي روفان فييارديني، حصيلة ضحايا سلسلة التفجيرات التي ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا، أول من أمس الأحد. وقال فييارديني، في تصريحات اليوم، إن الهجمات الانتحارية أسفرت عن