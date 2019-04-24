انت الان تتابع خامنئي يؤكد أن العقوبات الأميركية على إيران لن تبقى "من دون رد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي

نبه المرشد الايراني الاعلى آية الله علي خامنئي الاربعاء الى أن تشديد العقوبات الاميركية على النفط الايراني لن يبقى "من دون رد".

وقال خامنئي بالانكليزية عبر تويتر "على (الولايات المتحدة) أن تعلم بأن اجراءها العدواني لن يبقى من دون رد. لن تبقى الامة الايرانية مكتوفة اليدين في مواجهة الحقد"، من دون ان يحدد طبيعة هذا "الرد".

واضاف أن "جهود الولايات المتحدة لمقاطعة بيع النفط الايراني لن تأتي لها بأي نتيجة. سنصدر نفطنا بالقدر الضروري وبقدر ما نشاء".

وتصاعد الضغط الاميركي مع إعلان واشنطن انها ستنهي اعتبارا من الثاني من ايار/مايو الاعفاءات التي كانت منحتها لثماني دول لتتمكن من استيراد النفط الايراني.

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وتابع خامنئي على حسابه "لن تتحقق رغباتهم إذا اعتقدوا أنهم أوقفوا بيع النفط الايراني"، معتبرا أن "أمتنا القوية ومسؤولينا اليقظين سيخترقون الحظر إذا بذلوا جهدا كبيرا".

وذكر بأن "الاعداء اتخذوا من دون طائل اجراءات متكررة ضد أمتنا العظيمة وثورتنا والجمهورية الاسلامية التي تدعم العدالة في العالم أجمع".

وقال خامنئي في تغريدة أخرى "بالنسبة الى القضايا الاقتصادية، يقولون إنهم سيقومون بتركيع الامة الايرانية، ولكن عليهم أن يعلموا أن الايرانيين لن يستسلموا".