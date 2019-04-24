جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، غارات على غرفة اتصالات في جبال ابن عريج اليمنية، فيما أسفرت الغارات عن تدمير غرفة اتصالات متطورة ومخزن أسلحة للحوثيين في صعدة.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر ميدانية، أنه سمع دوي انفجارات بعد استهداف مخزن أسلحة للحوثيين في صعدة.