نائب وزير الدفاع السعودي: عززنا أمننا السيبراني لمواجهة أي تهديد عبر الشبكة المعلوماتية

جدة - عمرو شويل موسكو - الخليج 365:

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، اليوم، إن المملكة حرصت على تعزيز الأمن السيبراني، لمواجهة أية تهديدات عبر الشبكة المعلوماتية.

وأضاف بن سلمان خلال كلمته أمام مؤتمر الأمن الدولي، المنعقد اليوم، في العاصمة الروسية موسكو، أن المملكة تشهد تحولا ونموا غير مسبوقين لتحقيق رؤية 2030.

واستعرض نائب وزير الدفاع أسس وثوابت السياسة الخارجية للمملكة موضحا أنها لم توفر أي جهد لإرساء الاستقرار والأمن، كاشفا في الوقت ذاته عن أن النظام الإيراني مستمر في تغذية الطائفية وعدم احترام القوانين الدولية، مما وضع دول المنطقة في دائرة الاختيار بين الفوضى التي تنشرها إيران وبين الاستقرار والأمن والتنمية.

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وأوضح بن سلمان أن إيران تهز استقرار المنطقة عبر دعم ميليشيات حزب الله والحوثيين، الأمر الذي دفع الميليشيات الحوثية إلى مواصلة خرق قرارات مجلس الأمن واتفاق ستوكهولم، وتجاهل القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية.

وأكد الأمير خالد بن سلمان التزام المملكة بمكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا، ومحاربة كل مصادر تمويل الإرهاب وتعزيز وسائل غسل الأموال.

وعن الوضع اليمني، قال نائب وزير الدفاع: “غايتنا أن يحقق المواطن اليمني استقراره في ظل حكومة شرعية”.