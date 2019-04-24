شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إسكان البرلمان" يهنئ القوات المسلحة والشعب بذكرى تحرير سيناء الـ37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وقادة وضباط، وضباط الصف، والجنود ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء المجيدة.

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وقال والى، فى بيان له، إن تلك الذكرى المجيدة هى خير دليل على إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية البواسل ووفائهم للدفاع عن أرض الوطن، واستعادة تلك البقعة الغالية، بعد تحقيقهم النصر العظيم فى حرب اكتوبر المجيدة، رافعين راية مصر خفاقة عالية ترفرف على أرضها بكل عزة وكرامة، قائلا: "هم أبناء مصر الأوفياء الذين قدموا الغالى والنفيس، من أجل كل حبة رمل فى سيناء الحبيبة، ويواصلون تقديم أرواحهم ودمائهم لتطهيرها وما زال يواصل أبطالنا حاليًا اجتثاث جذور الإرهاب الأسود من أرض الفيروز الغالية بتضحيات أبنائها البررة من أبناء القوات المسلحة والشرطة ".

وثمن رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الجهود والتضحيات التى يقوم بها قواتنا المسلحة على أرض سيناء فى سبيل حماية الوطن من شرور الإرهاب الغاشم.