32 قطارًا جديدًا للخط الثالث للمترو.. تفاصيل اجتماع كامل الوزير و"هيونداي"

كتب- أسامة عبدالكريم:

اجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الأربعاء، مع وفد شركة هيونداي روتم الكورية الجنوبية؛ لدعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق، بحضور قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

وحسب بيان، اليوم، قدم الجانب الكوري الجنوبي، عرضا لأوجه التعاون بين الجانبين، من خلال توريد 20 قطارًا مكيفا للخط الأول ودخلت الخدمة منذ عام 2015، كما يجرى توقيع عقد 6 قطارات جديدة بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة فور الانتهاء من موافقة مجلس الدولة على مسودة التعاقد لتمثل إضافة كبيرة لتدعيم أسطول القطارات...